Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor

Konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar zam için üst sınır yüzde 25 olarak belirlendi.

Bu süre 10-30 Haziran tarihleri arasında yenilenecek kontratların bu yıl ve gelecek yıl olmak üzere düzenlemeye iki defa tabii olacağı anlamını taşıyor.

Kira tavan fiyatından 2023'te de etkilenmek istemeyen bir çok ev sahibi zam tarihini haziran yerine temmuz ayına çekmeye çalışıyor.

Bazı ev sahipleri konutunu kiraya vermeden önce "hava parası" gibi "enflasyon farkı parası" istemeye başladı.

Buna göre kiraya yüzde 25 zam sınırı olduğu için bir sonraki yılın zam farkı yerine peşinat isteniyor. Ayrıca kiracıya çıkış taahhütnamesi de imzalatılmaya çalışılıyor.

Kira fiyatlarındaki bu düzenleme ve yaşanan dalgalanma nedeniyle artık daha az kiralık ev ilana çıkıyor. Çünkü ev sahipleri alacakları kiranın bir süre sonra düşük kalacağını düşünüyor.