Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 28.09.2021, 10:57 28.09.2021, 11:10
Başarılı operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütünün üst düzey isimleri de
teker teker etkisiz hale getiriliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.
Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı tespit eden MİT ekipleri, teröristi yakın takibe aldı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Karaaslan, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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