Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
GÜNDEM 21.12.2021, 19:44
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'da çözülme sürüyor.
Kırmızı bültenle aranıyordu
Örgütten kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye yükseldi.
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