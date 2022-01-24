Kış aylarında oto yıkamada dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Araçları, hayatlarının bir parçası olan kullanıcılar için aracın bakımı, temizliği, güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Özellikle kış aylarında oluşan çamur ve kirlerle büyük bir görüntü kirliliği oluşmakta bunun yansıra bu kirler araçlara da fiziksel ve mekanik zararlar vermekte.

Araçları Kış aylarının olumsuz etkilerinden korumak için Basınçlı su veya buhar ile temizleme yöntemine sahip olan oto yıkamacılar tercih edilebilir, Ayrıca karlı ve yağmurlu havalarla gelen asidik maddelere karşı araçları korumakta oldukça önemli.

Kış aylarında tam bir kâbusa dönüşen cam temizliği ve cam buğulanmaları pek çok kullanıcının yaşadığı problemler arasında gelmekte diyen oto yıkamacılar lekelere ve buğulanmaya karşı cam suyu solüsyonu kullanmanın etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Özellikle kış aylarında benzin istasyonlarında yer alan ve geçici temizlik sağlayan yıkama ünitelerinden mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye eden oto yıkamacı Halit Barış Demirtaş bu ünitelerin sadece yüzeysel temizlik sağladığını bunun yanında boyaya zarar verme ve aracı çizme ihtimalinin de olduğuna dikkat çekti.