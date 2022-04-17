Kış lastikleri rafa kalkarken, yazlık lastikler araçlardaki yerini alıyor!

Kazalara davetiye çıkarılmaması açısından lastiklerin değişiminin önemli olduğuna değinen uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor.

Konuyla ilgili konuşan lastikçi esnafı ………… sıcak havada kış lastiği kullanımının insanlara maddi zarar oluşturduğunu anlatarak, “Halen kış lastiğini yaz lastiği gibi görüp kullanan araçlar var. Son derece sakıncalı. Yazın kış lastiği kullanıldığında yol tutuşu tam tersine dönüyor, fren mesafesi daha da uzuyor. Araç lastik sesini daha fazla içeriye alıyor. Yakıt tüketimi yüzde 5 ila 10 arasında daha fazla oluyor. Lastik eskimesi yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha hızlı oluşuyor. Lastik yüke ve ısınmaya maruz kaldığında lastiğin yarılması, yırtılması, gümlemesi söz konusu oluyor” ifadelerini kullandı.