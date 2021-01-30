Kısıtlama onları da olumsuz etkiledi! Taksiciler, zor günler geçiriyor
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında taksiler zor günler geçiriyor.
GÜNDEM 30.01.2021, 16:47 30.01.2021, 19:41
Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerinde olması işlerin düşmesine neden oldu. Hafta sonu birçok taksi çalışmazken, çalışanlar da çok az müşteri buldu.
Taksicilik yapan Hacı Kelekci, pandeminin gölgesinde işlerinin azaldığını söyledi.
Müşterilere izin belgelerini sorma haklarının olmadığını belirten Kelekci, izni olmayan müşteriyi aldığımızda hem müşteriye hem de bizlere ceza yazılıyor dedi.
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