Kısıtlama onları da olumsuz etkiledi! Taksiciler, zor günler geçiriyor

Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerinde olması işlerin düşmesine neden oldu. Hafta sonu birçok taksi çalışmazken, çalışanlar da çok az müşteri buldu.

Taksicilik yapan Hacı Kelekci, pandeminin gölgesinde işlerinin azaldığını söyledi.

Müşterilere izin belgelerini sorma haklarının olmadığını belirten Kelekci, izni olmayan müşteriyi aldığımızda hem müşteriye hem de bizlere ceza yazılıyor dedi.