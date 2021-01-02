Kısıtlamalarda en çok internette zaman geçiriliyor! Güvenli internet ortamı için neler yapmalıyız?

Bunun sonucunda ise siber saldırılar ve kötü amaçlı kişilerin sanal ortamdaki eylemleri kaçınılmaz oluyor.

Peki 80 saatlik kısıtlamada güvenli internet ortamını nasıl oluştururuz?

Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu, vatandaşların bu süre zarfında internet ortamında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.