Kız arkadaşıyla tartıştı, hareket halindeki araçtan atladı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun İstoç mevkiinde Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki şahıs, iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında hareket halindeki aracın kapısını açan şahıs, kendisini otoyola attı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.