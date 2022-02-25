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Kızılay'ın 5 tırlık yardım konvoyu Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Türk Kızılay, Ukrayna’ya yardım için harekete geçti. İçerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı İstanbul’dan Ukrayna’ya yola çıktı.

GÜNDEM 25.02.2022, 20:58
Kızılay'ın 5 tırlık yardım konvoyu Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Hem Türk Kızılay Genel Başkanı olarak hem de Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu'nun Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı sıfatımla bütün bölgedeki ülkelerin, etkilenmiş ülkelerin ve Avrupa'daki bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin Kızılhaç başkanlarıyla yarın acil kodlu bir zirve gerçekleştiriyoruz” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlatmasının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna Kızılhaçı'na Türk Kızılay destek eli uzattı. İçerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve ayrıca mobil ikram aracı, İstanbul'dan bugün yola çıktı. Kızılay'ın Tuzla'daki Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden yola çıkan tırlar için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı.

“Yarın acil kodlu bir zirve gerçekleştiriyoruz”

“2014'ten bu yana yaşanan krizde gördüğümüz insani hareketlilikten çok daha fazlasını bir iki gün içerisinde gözlemlemeye başladık” diyerek sözlerine başlayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Krizin yükseldiği günden itibaren iki tarafla irtibatımız devam ediyor. Rus Kızılhaçı ile ve Ukrayna Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz. Ortamın risklerinden dolayı, sivillerin korunması, insani yardım hatlarının açık tutulması, insani yardım çalışanlarının çatışmalardan en az etkilenmesi için hem çatışan taraflarla hem sahadaki insani yardım unsurlarıyla koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Hem Türk Kızılay Genel Başkanı olarak hem de Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu'nun Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı sıfatımla bütün bölgedeki ülkelerin, etkilenmiş ülkelerin ve Avrupa'daki bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin Kızılhaç başkanlarıyla yarın acil kodlu bir zirve gerçekleştiriyoruz. Ukrayna'daki bu çatışmaların geride bırakacağı insan ızdırabının çok hızlı bir şekilde dindirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Ukrayna Kızılhaç başkanıyla yapmış olduğumuz toplantıda Ukrayna Kızılhaçı bizden çok acil insani yardım talebinde bulundu ve sahaya Kızılay'ın bu konularda uzman ekiplerinin kendi ekiplerine destek vermesini rica etti. Biz de çok hızlı bir şekilde afet birimlerimizden 5 tır insani yardım malzemesini yüklemesini yaptık. Çatışma bölgelerinde çalışan, insani yardım uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bir ikram aracı, ve öncü araç ve haberleşme aracıyla birlikte 5 tırı şimdi Ukrayna'ya doğru yolcu ediyoruz. Malzeme olarak bizden talep edilen insani yardım depolarının hızlı ve seyyar bir şekilde kurulabilmesi için hangar tipi büyük çadırlarımızdan talep etmişlerdi. 210 metrekarelik hangar tipi dört çadırımız, 105 metrekare hangar tipi üç çadırımız, gene onun bir küçüğü olan 63 metrekare hangar tipi üç çadırımızı bölgeye sevk ediyoruz” dedi.

“Şu an 100 binin üzerinde içeride evsiz kalmış insan var ama bu sayının 1 milyon ile 5 milyona çıkmasından endişe ediliyor”

Konuşmasının devamında Kınık, “Şu an 100 binin üzerinde içeride evsiz kalmış insan var ama bu sayının 1 milyon ile 5 milyona çıkmasından endişe ediliyor. Ülke içerisindeki hareketlilik sebebiyle. İnsanlar bombardımanlar nedeniyle metro istasyonlarına ve güvenli sığınaklara gitmiş durumdalar. Bir kısmı bulundukları bölgenin riskinden dolayı evlerini terk etmiş durumdalar. 51 bin 500 yüz hijyen paketini, toplamda yaklaşık 300 bin insana destek verebilecek bir kapasiteyi bölgeye sevk ediyoruz. Bölgeye Bulgaristan ve Romanya üzerinden ulaşacağız. Çernivtsi kapısından, sınır kapısından Ukrayna'ya gireceğiz. Daha sonra Ivano- Frankivsk şehrinde konuşlanacağız. Ekiplerimiz de burada konuşlanacak. Bundan sonraki insani yardım operasyonumuzu da Ivano- Frankivsk'dan devam ettireceğiz. Geçiş güzergahıyla ilgili olarak çatışan taraflara araçlarımızın konum bilgilerini ve ekip bilgilerimizi iletiyoruz. Tekrar çağrıda bulunuyoruz. Çatışmalar yaşanırken insani yardım faaliyetlerini sürdüren ekiplerin korunması uluslararası insancıl hukuk gereği zorunludur. Sivillerin korunması uluslararası insancıl hukuk gereği zorunludur. Bu anlamda çatışan tarafları, sivilleri ve sahadaki sivilleri korumaya çalışan insani yardım çalışanlarını korumaya ve insancıl hukuk normlarını gözetmeye davet ediyoruz.

Komşu ülkeleri de tıpkı Türkiye'de yaşadığımız, ölümden kaçan insanlara açtığımız kapı gibi Ukrayna'nın komşularını da Ukrayna'dan onların ülkelerine ölümden kaçarak sığınan insanlara koruma sağlamaya çağırıyoruz. Ümit ederim aklıselim hakim olur. Kızılay olarak biz Ukrayna'daki sivil insanların bu süreçten etkilenmiş olan sivil insanların ve aynı şekilde Donbass bölgesinden Rusya'ya sığınmış olan sivil insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her iki tarafa da yardım taleplerimizi ilettik. Rusya Kızılhaç'ı bu konuyla alakalı kendi kapasitelerinin yeterli olduğunu ifade etti. Biz Ukrayna tarafından gelen talebi bu anlamda değerlendirerek yardımlarımızı o bölgeye yönlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımız devam edecek. Masum insanlara destek olmak isteyen hayırseverlerimizi de bu süreçte Kızılay aracılığıyla bölgeye el uzatmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Ukrayna'ya yola çıkan tırların 3 gün içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

#Türk Kızılay #Ukrayna #yardım konvoyu
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