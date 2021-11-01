KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Garber ile görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile görüştü.
GÜNDEM 01.11.2021, 22:05
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Garber'in daveti üzerine, kendisiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte, eylülde BM Genel Sekreteri ile New York'ta yapılan görüşmeler ve bunun devamındaki gelişmeler ele alındı.
Diplomatik kaynaklarda göre, görüşmede, Genel Sekreter'in Kıbrıs meselesi için atamayı planladığı "kişisel temsilci" konusu ve güncel gelişmeler de gündeme geldi.
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