KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TURKOVAC'da emeği geçenleri kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye sağlık sistemi ve alt yapısındaki başarılı çalışmaları kutladı.

"Türk halkına, halkım ve şahsım adına teşekkür ederim"

Tatar, COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın, Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı aldığını öğrendiğini vurguladı.

Türkiye’nin pandemi sürecinde gösterdiği büyük başarının devamını yürekten kutlayan Tatar, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde Kıbrıs Türk halkına yaptığı yardımlar ile başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türk halkına, halkım ve şahsım adına teşekkür ederim. TURKOVAC’ın seri üretime geçilecek olmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Bu başarıya katkı sağlayanları da yürekten kutlarım."