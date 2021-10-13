KKTC'de hükümetten istifa açıklaması

KKTC Başbakanı Ersan Saner, yazılı açıklamada Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi–Demokrat Parti koalisyonunun sona erdiğini kaydetti.

Saner, istifa gerekçesi olarak bir süredir Meclis Genel Kurulunun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını ve koalisyon ortakları ile yaşanan fikir ayrılıklarını gösterdi.

Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi-Demokrat Parti koalisyonu, 19 Aralık 2020'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Bertan Zaroğlu ve Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş'ın partilerinden istifa etmeleri nedeniyle koalisyon azınlık hükümeti konumuna düşmüştü.