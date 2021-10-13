KKTC'de hükümetten istifa açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Saner, istifanın en kısa sürede cumhurbaşkanına sunulacağını bildirdi.
GÜNDEM 13.10.2021, 12:52
KKTC Başbakanı Ersan Saner, yazılı açıklamada Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi–Demokrat Parti koalisyonunun sona erdiğini kaydetti.
Saner, istifa gerekçesi olarak bir süredir Meclis Genel Kurulunun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını ve koalisyon ortakları ile yaşanan fikir ayrılıklarını gösterdi.
Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi-Demokrat Parti koalisyonu, 19 Aralık 2020'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı.
Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Bertan Zaroğlu ve Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş'ın partilerinden istifa etmeleri nedeniyle koalisyon azınlık hükümeti konumuna düşmüştü.
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