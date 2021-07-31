KKTC'de ormanlık alanda yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

GÜNDEM 31.07.2021, 16:36
KKTC'de ormanlık alanda yangın

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı. Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

"Helikoptere ihtiyaç olabilir"

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğinin altını çizdi.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili olarak Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

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