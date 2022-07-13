Klima bakımları ihmale gelmez!

Ancak, klimaların kullanılmadan önce mutlaka bakımının yapılması gerekiyor. Bakımı yapılan klimalarla hem verim artıyor hem de elektrikten tasarruf sağlanıyor.

Klima servis yetkilisi metin Tekdöş, vatandaşları klima bakımını yaptırması hususunda uyardı.

Konuşmasının devamında Tekdöş, klima bakımının tasarruf sağladığını da söyledi.