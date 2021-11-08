Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı
Şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ‘PKK’ yazıp, fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2015 yılında Siirt'te hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrinin başına giden şüpheli, ağza alınmayacak küfürler etti.
Şüpheli, sonrasında Arlı’nın mezarının üzerine 'PKK' yazdı.
EKİPLER, HEMEN BULDU
Bu anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliye, çok sayıda tepki geldi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
2015 yılında Siirt'te hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrinin başına giden şüpheli, ağza alınmayacak küfürler etti.
Şüpheli, sonrasında Arlı’nın mezarının üzerine 'PKK' yazdı.
EKİPLER, HEMEN BULDU
Bu anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliye, çok sayıda tepki geldi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
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