Kocaeli'de tren kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trenin test sürüşündeyken makas geçişi sırasında 2 vagonu raydan çıkarak devrildi. Kazada trenin içinde yolcu bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

GÜNDEM 29.10.2021, 14:11
Kocaeli'de tren kazası

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve içinde yolcu bulunmayan trenin test sürüşündeyken makas geçişi sırasında 2 vagonu raydan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da vagonların raydan çıktığını görünce büyük korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trenin içinde yolcu bulunmadığını, test sürüşündeyken makas geçişi sırasında vagonların raydan çıktığını belirledi. Ekipler, hattaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalesine başladı. Kaza sırasında trenin içinde yolcu bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

TCCD'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TCDD:"29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40'da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. "

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