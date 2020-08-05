Kolonya alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar önlemlerini artırıp kolonyaya akın etmişlerdi.

Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs ile mücadelede en etkin silahlardan biriside el temizliği.

El temizliğinde ise en çok kullanılan ürün 80 derece kolonya.

Peki, bir kolonyanın 80 derece olduğunu nasıl anlayacağız? İşte yanıtları…