Komandolar kar kış dinlemeden vatan nöbetini sürdürüyor
Ardahan'da 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarını kar kış demeden sürdürüyor.
GÜNDEM 21.12.2021, 12:57 21.12.2021, 12:58
Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da terörle mücadelede görev alan komandoların karla kaplı dağlık bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürütürken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflarda, zorlu kış şartlarında görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandolar yer aldı.
Fotoğraflarla birlikte 'Bitmeyen bir aşk, dinmeyen bir sevdadır Vatan' mesajı paylaşıldı.
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