Kombilerde ideal su basıncı kaçtır?

Ev ve iş yerlerinde bulunan elektronik eşyalarda farklı pek çok problem yaşanmaktadır. Bunlardan birisi de kombilerdir. Özellikle ısıtması ve sıcak su vermesi sebebiyle herhangi bir arıza sonucunda kişiler büyük problemler yaşamakta.

Kombilerde su basıncı mutlaka belirli aralıklar içerisinde dengede olması gerekmekte. Özellikle kombinin kapanmaması ya da ısının yok olmaması noktasında büyük öneme sahiptir. Peki, kombi basıncı kaç olmalı?

Bazı zamanlarda kombi basıncında yükselme ya da düşme meydana gelebilir diyen Isımar Doğalgaz Ustası Bekir Akar Bu durumun pek çok nedeni olabileceğini belirtti.

Tabii tüm bunların dışında olası ciddi problemlere karşı, mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerektiğine dikkat çeken Akar Böylece meydana gelecek olan problemler kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.