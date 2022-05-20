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Konut Finansman Desteği'nin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, konut sahibi olmayan vatandaşların, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği açıklandı.

GÜNDEM 20.05.2022, 21:48
Konut Finansman Desteği'nin detayları belli oldu

Bakanlığın Twitter hesabından Konut Finansman Projesi'nin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Konut finansman paketleriyle vatandaşları konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacakların çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, konut sahibi olmayan vatandaşların ilgili paketten faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği ifade edildi.

Başvuru sahibine veya ailesine ait konut bulunmaması gerekiyor

Bankaların, finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri de alacağı vurgulanan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

TCMB çalışma yapacak

Açıklamada, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi kullandırım şartlarına dair olarak da şu detaylara yer verildi:

"Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek."

Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek

Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabileceklerine değinilen açıklama, şöyle devam edildi:

"Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

#Konut Finansman Desteği #Ev #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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