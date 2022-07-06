Konya'da hastanede dehşet!

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya (47) tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından Intihar etti.

Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği Doktor Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi.

Ekrem Karakaya

'SALDIRGAN, ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU' İDDİASI

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

ANNESİNİ AMELİYAT ETMİŞ

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Develi’de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ekrem Karakaya'nın 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi.

BAKAN KOCA: ADLİ MAKAMLAR DEHŞET SAÇAN CANİLİK KONUSUNDA ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

KONYA VALİSİ ÖZKAN: SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine giderek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Özkan, saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi:

''Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 06.07.2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesinde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır.''

SALDIRIYI RUHSATLI TABANCASIYLA GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

7- 8 TEMMUZ'DA İŞ BIRAKACAKLAR

Saldırı nedeniyle Konya'daki sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.