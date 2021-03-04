Korgeneral Osman Erbaş düşen helikopterde şehit oldu

Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı.

Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.

Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.