Korkunç olay! Bebeğinin yanında kanlar içerisinde bulundu
Gaziantep'te 24 yaşındaki Özlem K., 6 aylık bebeğiyle birlikte yaşadığı evde karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.
GÜNDEM 03.01.2021, 12:05 03.01.2021, 15:22
Gaziantep'teki olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.'nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi.
BEBEĞİNİN YANINDA KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.'yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Özlem K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
BİRİ TARAFINDAN MI VURULDU?
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis evde bir tabanca bulurken, Özlem K.'nın birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.
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