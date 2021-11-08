Korkutan Deprem!
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 08.11.2021, 20:54 08.11.2021, 21:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 10,61 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Bakan Kurum: İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.
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