Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
GÜNDEM 10.06.2020, 10:49
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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