Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Toplantıda normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedariki, aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek.

Delta ve Delta Plus varyantları da gündemde olacak

50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı ele alınacak.

Dünyada artan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan delta ve delta plus varyantları da toplantının gündeminde olacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.