Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTI SONUCU AÇIKLAMASI NEREDEN OLACAK?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.