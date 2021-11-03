Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek. TURKOVAC için 1000 gönüllüye ulaşıldığı daha önce açıklanmıştı.

Üçüncü doz BioNTech gerekli mi?

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz." dedi.

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.

Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak.

Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.