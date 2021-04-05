Koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşır mı? Hayvanlardan insanlara veya hayvandan hayvana geçer mi?

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası yetkili kuruluşların bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak Korona virüsünün evcil hayvanlardan insanlara veya hayvandan hayvana geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığı ifade edildi.



Hastalıklar için kişisel temizlik ve sağlık önlemlerine gerek olduğunu hatırlatan Ceyhan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların kaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, Korona pozitif olan insanların mümkün olduğunca hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulundu.