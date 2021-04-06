Koronavirüs ile mücadele devam ediyor!

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları ilk defa 100 binin üzerine çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi.

Hindistan'ın ayrıca COVID-19 ile mücadele kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladığı açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak faaliyet gösteren lüks restoranlarda yemek yiyerek kısıtlamaları deldiği ileri sürüldü.

Fransa’da ayrıca başkent Paris ve çevresinde COVID-19'a yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te de virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak kapsamında 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılamayacak.

İngiltere’de yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan’dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyuruldu.