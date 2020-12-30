Koronavirüs ile mücadele devam ediyor!

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.

"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması bugün başlıyor. Uygulama, 2021 yılının mart ayına kadar sürdürülecek.

İşçilere yönelik verilen desteklerde sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri de bir ay ertelendi.

Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 5 Ocak'ta yatırılacak. Ödemeler, IBAN bilgisi bulunmayanlara PTT üzerinden yapılacak.