Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Burdur'da koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği açıklandı.

GÜNDEM 15.11.2020, 19:41 15.11.2020, 19:45
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, geçen hafta COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.

Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır" denildi.

#Burdur Belediye Başkanı Ercengiz #koronavirüs #Aksu Tv
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