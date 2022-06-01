Koronavirüs verileri haftalık açıklanacak

Nisan ayı sonunda yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte kısıtlamalar da kaldırılmaya başladı.

Günlük vaka sayısının binin altına inmesiyle son olarak toplu taşımada da maske kullanımının kaldırıldı.

Koronavirüsün etkisini yitirmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan Covid-19 tablosu da haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.

Covid-19 Tablosu günlük değil, haftalık yayınlanacak

Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." dedi.