Koronavirüs yatkınlık testleri güvenilir mi?

Bilim insanları bu durumun genetikle ilişkili olabileceğine dair araştırmalar yayınladı. Ancak uzmanlar, bir çalışmanın bulunmasının bunun var olduğunu göstermediği görüşünde.

TESTLERİN KESİN SONUÇ VERDİĞİNE DAİR VERİ YOK

Bu araştırmalara dayanarak bazı merkezlerde yüksek fiyatlarla genetik testler yapılıyor. İddia bu testlerin koronavirüse yatkınlığı ortaya çıkardığı. Ancak genetik testlerin kesin sonuç verdiğine dair veri yok.

Uzmanlara göre bu testleri yaptırmak riskli de olabiliyor.