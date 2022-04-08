Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede alınan kısıtlama kararları peş peşe kaldırılıyor. Türkiye'de de gözler bayram sonrasına çevrildi.

Ramazan ayında hastanelerde korona nedeniyle yoğunluk yaşanmazsa, bayram sonrası karantina ve maske zorunluluğunun kaldırılabileceği öne sürüldü.

Milyonlarca insanın merakla beklediği kararlar ise bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.