Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de!
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının 10 binin altına düşmesi ve birçok ülkenin kısıtlamalarının art arda kaldırılması sonrası gözler Türkiye'de alınacak yeni kararlara çevrildi.
GÜNDEM 08.04.2022, 11:01
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede alınan kısıtlama kararları peş peşe kaldırılıyor. Türkiye'de de gözler bayram sonrasına çevrildi.
Ramazan ayında hastanelerde korona nedeniyle yoğunluk yaşanmazsa, bayram sonrası karantina ve maske zorunluluğunun kaldırılabileceği öne sürüldü.
Milyonlarca insanın merakla beklediği kararlar ise bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.
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|35
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|29
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|33
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|30
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|30
|31
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|31
|30
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|24
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|30
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|29
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|57
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|30
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|30
|53
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|45
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|44
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