Kovid-19 aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı dünya genelinde uygulanmaya devam ederken, grip mevsiminin de başlamasıyla birlikte, "Her iki aşıyı da olabilir miyim", "İki aşıyı da olmak yan etki yaratır mı" sorusu akıllara geldi.

Kovid-19 aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağına dikkati çeken uzmanlar Kovid-19 aşısı yaptıranların, gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor

Grip aşılarının Yaklaşık 6-7 ay koruyuculuk sağladığını belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 ile grip aşılarının 10-15 gün arayla yaptırılması tavsiyesinde bulundu.