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“Kovid-19’a karşı bireysel tedbirleri yeniden almalıyız” uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 vaka sayılarının dünya genelinde arttığını ama özellikle Türkiye'de dünya ortalamasının da üzerinde bir artış yaşandığını vurguladı.

GÜNDEM 12.07.2022, 13:08 12.07.2022, 13:58
“Kovid-19’a karşı bireysel tedbirleri yeniden almalıyız” uyarısı

Yaz aylarının gelmesiyle sosyal ve kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirilmesi, bireysel tedbirlerden uzaklaşılmasının, bu artışın ana nedeni olduğunu vurgulayan Balık, "Halihazırda dolaşımda olan varyant çok kolay bulaşıyor.

Özellikle toplu ulaşım gibi alanlarda maskenin tamamen bırakılması vaka sayılarında hızlı bir artışa neden oldu." ifadelerini kullandı.

İleri yaştakiler ve kronik hastalıkları bulunanların, hastalığı ağır geçirme riski altında bulunduğuna dikkati çeken Balık, tam doz aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerle nüfusun yüzde 80'inde toplum bağışıklığının oluştuğunu belirtti.

- "Eylül sonuna kadar yeni versiyon aşılar piyasaya çıkacak"

Balık, "Fakat son varyantlar, toplum bağışıklığını azaltan bir etkiye sahip. Özellikle Omicron'un alt türleri BA.4 ve BA.5'in hem hastalığı geçirmeyle hem de aşıyla oluşmuş antikorların etkisini azalttığı ortaya çıktı." bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi sağlık otoritelerinin, aşıların içeriğinin yeni varyantlara göre düzenlenmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Balık, "Aşı firmaları da eylül sonuna kadar bu yeni versiyon aşıların piyasaya çıkacağını açıklamaya başladı. Dolayısıyla özellikle risk grubundakilerin eylül sonuna kadar bireysel tedbirleri had safhada almaya devam etmeleri gerekir." uyarısında bulundu.

Bayramda artan hareketliliğin vaka sayılarını daha da yükseltebileceğine işaret eden Balık, bayram ziyaretlerinin mümkünse açık havada yapılmasını, maske ve mesafeye dikkat edilmesini, ileri yaşta ve özellikle aşısı eksik kişilerle yakın temasta bulunmamaya özen gösterilmesini önerdi.

- "Toplu taşımada mutlaka maske takılmalı"

Prof. Dr. Balık, "Geçmişteki gibi kamusal, zorlayıcı tedbirler alınmasa bile bizim bireysel tedbirlerimizi artık bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin bu konuda çok daha dikkatli olmalarında yarar var." diye konuştu.

Sonbahara doğru vaka sayılarında ciddi bir artış, yeni bir dalga yaşanabileceği endişesini paylaşan Balık, hatırlatma dozlarını olmayanların, bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğini dile getirdi.
- "Yeni alt varyantlar, akciğerde daha fazla tutuluma neden olabilir"
İsmail Balık, Omicron'un alt türleri BA.4 ve BA.5'in önceki alt türlere göre, ciğerde daha fazla tutulum yaptığı yönündeki görüşlere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"BA.4 ve BA.5, en az BA.2 alt varyantı kadar bulaştırıcı. Fakat Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarında akciğer tutulumunun daha fazla olduğuyla ilgili veriler gelmeye başladı. Üstelik BA.4 ve BA.5'in hem BA.2'yi geçirenlerin hem de tam aşılı olanların antikorlarına karşı daha dirençli olduğu anlaşıldı. Koruma tedbirleri bu açıdan ayrıca önem kazanıyor."
Balık, BA.4 ve BA.5'in Türkiye'de baskın hale gelmesi durumunda, tedbirler konusunda da çok titiz davranılması gerekeceğinin altını çizdi.

#Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık #Kovid19 vaka sayıları
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