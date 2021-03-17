Kredi Kartı beyni uyuşturuyor!

Araştırmalara göre beyin kredi kartı ile yapılan harcamaları ödül gibi algılıyor ve adeta uyuşarak o davranışın tekrarlanmasını tetikliyor.

Türkiye’de geçen sene 70 milyon olan kredi kartı sayısı bu sene 76 buçuk milyona ulaştı ve sadece kredi kartıyla 1 ayda yapılan harcamalarda 100 milyar lirayı aştı.

Kredi kartını ödül gibi algılayan beyin ise insanlarda alışveriş bağımlılığı yaratıyor bunun sonucunda ise vatandaşlar borç batağına düşüyor.

Haber – Emre Ataç