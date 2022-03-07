Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş etkisini sürdürürken, taraflar arasındaki müzakere süreçleri de devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde iki kez bir araya gelen heyetlerin bugün 3. tur için yeniden masaya oturması bekleniyor.
Müzakere öncesi Reuters haber ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise önemli açıklamalarda bulundu.
'TALEPLER KABUL EDİLİRSE HAREKAT SONLANIR'
Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın şartları yerine getirmesi durumunda Rusya'nın askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu ve bu kararı Ukrayna tarafına ilettiklerini duyurdu.
Öte yandan bir önceki gün ise Kremlin Basın Servisi tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Açıklamada Rusya’nın diyaloğa açık olduğu aktarılarak, "Rus tarafının anlaşmazlığı çözmek için Ukrayna makamları ve yabancı ortaklarla diyaloga hazır olduğu teyit edildi." ifadelerine yer verilmişti.
RUSYA'NIN 3 ŞARTI
Peskov, Rusya’nın şartlarını ise şu şekilde sıraladı:
- Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi,
- Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması,
- Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması.
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