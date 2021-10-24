Kritik operasyonda tüfek, el bombası ve patlayıcı düzenek ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi.

Laftan anlamıyorlar Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR SALDIRI HAZIRLIĞINI İŞARET ETTİ

Soylu'nun daha sonra yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:

▪️2 M-16 Piyade Tüfeği,

▪️4 El bombası,

▪️9 M-16 Şarjörü,

▪️1 Patlayıcı Ateşleme Düzeneği

Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya

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