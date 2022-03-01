Kuaför'e silahlı saldırı: 7 yaralı

Saat 23.45’te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı, araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Bu esnada içeride bulunan çok sayıda kişi, vücutlarının farklı yerlerinden yarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralanan 7 kişiden 19 yaşındaki S.G’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarının araç ile yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği kuaför dükkanı ve çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.