Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bilindiği üzere kurbanlık fiyatları kilograma göre farklılık gösterebiliyor. Diğer yandan illere göre de fiyatlarda değişim gözlemlenebiliyor.

Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kemikli karkas et fiyatı ise 150 TL'yi bulacak. Bu durumda kurbanlık küçükbaşın fiyatı 2.500 ila 4.500 TL arasında seyrederken, büyükbaş fiyatı da 30 bin liradan başlayıp 50 bine kadar çıkacak.