Kurban bayramı önemi nedir? Kurban kesmenin önemi ve fazileti

Sözlükte “Yaklaşmak, Allah'a Yakınlık Sağlamaya Vesile Olan Şey” anlamına gelen kurban tüm müslüman alemi için oldukça değerli ve önemli bir ibadet.

Hz. Peygamber’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” demiştir.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç Kurban Bayramı önemi, kurban kesmenin önemi ve fazileti hakkında bilgiler verdi.