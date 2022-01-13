Kütahya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kütahya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 13.01.2022, 16:15
Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevde olan doktor, astsubay ve askeri sivil memurlarının da bulunduğu biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.
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