Kuyumcu cinayeti!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.



Ufuk N. akşam saatlerinde husumetli olduğu iddia edilen Mustafa Günay'ın Karanfil Sokak'taki kuyumcu dükkanının bulunduğu Karanfil Gümüşçüler Pasajı'nın beşinci katına geldi.



Burada Ufuk N. ile Günay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ufuk N, Günay'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Günay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Zanlı Ufuk N, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.