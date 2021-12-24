Kuyumculukta yeni dönem! Artık ‘ustalık’ şartı aranacak
Kuyumculukta yeni dönem başlıyor. Kuyumcu atölyelerinde artık ‘ustalık’ şartı aranacak.
GÜNDEM 24.12.2021, 13:14 24.12.2021, 17:30
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilmesi düzenlendi. Hâlihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin ise 30 Haziran 2022 tarihine kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz “bu yeni kararın meslektaşlarımız açısında önemli olduğu düşünüyorum” diye konuştu.
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