Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 16.10.2021, 13:14
Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü

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Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik, her gün yeni bir başarılı operasyonla anılıyor.

Son olarak Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek bölgesinde operasyon düzenlendi.

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Operasyon kapsamında 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

MSB: MÜCADELEMİZ ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Son operasyonu ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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