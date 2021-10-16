Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk askerinden teröristlere 'Pençe' darbesi...
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik, her gün yeni bir başarılı operasyonla anılıyor.
Son olarak Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek bölgesinde operasyon düzenlendi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE: 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon kapsamında 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.
MSB: MÜCADELEMİZ ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Son operasyonu ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
MSB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
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