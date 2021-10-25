Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

Bölgede belirlenen hedefleri tek tek yok eden kahraman Mehmetçik'ler, Zap ve Metina'yı teröristlere dar etti.

4 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede 4 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada,"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.