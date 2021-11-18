Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Türkiye'yi tehdit eden sınır ötesindeki terörist gruplarla mücadelesi devam ediyor.
Bu kez hain PKK terör örgütüne vurulan darbede Mehmetçik'e, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da destek verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 5 PKK'lının tespit edilmesiyle düğmeye basıldı.
5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'den kaldırılan SİHA'lar, hain PKK'lıların üzerine kabus gibi çöktü.
Düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK'lı da öldürüldü.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.
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