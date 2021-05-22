Lara'da ormanlık alanda yangın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl "doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı" ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi.

Havadan da helikopterle destek verilen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Lara-Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı.